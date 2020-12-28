「警察先生！拜託救救我太太！」28日上午7時許，家住桃園市平鎮區的69歲曾姓婦人，因身體不適幾近昏厥，婦人的先生等不及救護車到來，急的自己駕車將太太送醫救治，無奈被迫塞在上班車陣之中，幸好遇上巡邏員警協助開道，並以最安全快速方法協助婦人送醫，這才結束一場虛驚！

平鎮警分局宋屋派出所副所長許智勇表示，家住平鎮區延平路的曾姓婦人，28日早上疑似身體不適，痛到幾近昏厥，婦人的先生見狀，顧不得打電話請求救護，就趕緊將太太抱上車，想要自行駕車送醫。

無奈遇上交通尖峰時段，老翁的車被塞在上班的車陣當中，老翁看著表情痛苦的太太，心急如焚卻又無能為力，此時老翁見到員警經過，顧不得路上都是車，趕緊跑下車，向路邊正執行交通疏導勤務的員警求助，警方了解原委後二話不說，立即協助老翁開道送醫。

所幸在員警安全又快速的協助下，平安送抵中壢天成醫院，讓原本需要20分鐘的車程，縮短至10分鐘，婦人經過醫院緊急救護，幸無大礙，老翁見到妻子無恙後，總算鬆了一口氣，並含著淚光頻頻向員警道謝。

(中時 )