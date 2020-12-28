針對國民黨江啟臣主席今（28）日召開記者會號召全台22縣市串連反美豬公投記者會，民進黨表示，是否開放萊豬進口，衡量的基準應該是放諸國際都可行的科學標準，而不是政治。但很遺憾的是，八年前對含有萊劑肉品進口投下同意票的江啟臣，現在卻假食安之名，不擇手段的操作社會對立，阻礙台灣的國際經貿進展。

民進黨發言人顏若芳表示，回顧2012年，儘管當時台灣社會不支持含萊克多巴胺的肉品進口超過七成，但國民黨仍舊強勢以立法院優勢通過《食品衛生管理法》修法，開放含萊克多巴胺肉品進口。

她說，現任國民黨主席江啟臣、台中市長盧秀燕、苗栗縣長徐耀昌、南投縣長林明溱、彰化縣長王惠美，現任的立委費鴻泰、賴士葆、陳雪生、楊瓊瓔、翁重鈞、林德福、廖國棟、李貴敏、孔文吉、馬文君、鄭天財、羅明才、呂玉玲、陳超明，都投下了同意票。

顏若芳要江啟臣捫心自問，當年投下同意票，是因為當年國民黨「粗暴獨裁」，還是因為國家經貿發展的必要？「相信江主席應該心知肚明」。

她說，八年後，就在台灣亟需進一步的開展國際經貿的時刻，江啟臣卻率領國民黨，極盡所能的杯葛相關政策推動，甚至以不實訊息、造假影片來欺騙國民、混淆視聽，對照日前傳出江啟臣向美方表示自己「管不住」攻擊美豬的黨內立委，格局和心態都令人搖頭。

顏若芳強調，不論是2012年國民黨修法開放含萊劑肉品進口，或是2020年放寬含萊劑豬肉，民進黨的態度始終如一，就是依據科學證據和國際標準來判定。從過去非洲豬瘟的防範、新冠病毒的防疫，在在證明民進黨政府有能力做好把關，政府也已提出確保食安管理、讓國人能夠安心的具體作法。

對於明年開放含萊劑美豬進口，她相信政府一定會盡最大的努力，以最嚴謹的態度，為國人健康做好把關。

(中時 )