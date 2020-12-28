即將迎來嶄新2021年，全台跨年晚會熱鬧競演，為帶給用戶高品質的網路服務，亞太電信於全台跨年熱區部署行動基地台，出動超過百位工程人員24小時輪班待命，讓用戶即時傳遞祝福、打卡零時差，順暢地透過網路即時分享喜悅。

亞太電信為滿足用戶跨年晚會現場即時打卡拚人氣或是視訊通話等需求，包含台北市政府府前廣場、高鐵桃園站站前廣場、台中水湳中央公園跨年狂歡夜、雲林劍湖山跨年煙火、高雄市大港橋跨年晚會、高雄義大世界跨年煙火、五月天跨年演唱會等全台跨年熱區的鄰近基地台已完成容量擴充。

亞太電信同時部署小型基地台與行動訊號車，全面提升跨年晚會熱區的網路容量，全台合計超過百名以上網路維運工程人員24小時輪班待命，除於跨年現場全程觀察，即時排除障礙外，並於各地機房監控網路品質與流量，隨時進行動態調整。

今年邁入5G新世代的亞太電信，5G行動網路服務透過與策略夥伴共頻共網合作，為讓用戶搶先感受5G高速飆網、多元化娛樂饗宴，亞太電信即日起至12月31日推出老客戶升級5G優惠，凡亞太電信4G用戶申辦5G無限系列資費方案，月付999元起，三星A42 5G、OPPO A73 5G、vivo X50e 5G等多款5G手機專案價0元，除贈內含Gt TV_電視館、Gt鈴聲、Gt電子書服務的娛樂無限包外，獨家再送2,000元全聯禮券，全力搶攻新年換機潮。

Gt TV今年首設「跨年專區」，除超過150台電視頻道，零時差收看全台跨年晚會外，還有《屍速列車：感染半島》、動畫《天氣之子》等超過百部強片任你看。持續更新精彩影視陣容的Gt TV採月費制，原價199元，即日起到2021年2月底，特價139元即可收看上百部電影、超過150台電視頻道和4K多視角直播表演，價格堪稱目前市場最具競爭力。

(中時 )