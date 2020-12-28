1名81歲許姓老翁平日住在安養院，27日竟趁看護人員不注意之際偷偷外出，事後竟然迷途不知所措地蹲坐在大馬路旁，幸好龍潭警方發現，平安將他護送回長照中心。

龍潭分局高平派出所所長盧冠仁及警員王天龍巡邏時，行經龍潭區中豐路高平路段時，發現老翁獨自席地蹲坐於車水馬龍的台三線路旁，當時天色已晚且天氣寒冷，員警立即趨前關心詢問，只見老翁神情呆滯，無法表達自己身分及住所，另因該老翁身上衣物單薄且身體不停地顫抖，警方擔心衍生其他意外，即攙扶該老翁上巡邏車載返派出所，確保其安全。

老翁在派出所喃喃自語說著：「我想要回家」，經詢問緣由，才知老翁是因為思念親人，不想待在安養院才會趁管理照顧人員不注意之際偷偷離開，警方事後透過警用小電腦人臉辨識系統確認身分後，循線聯繫上家屬，並通知該長照中心趕到派出所認領，老翁剛開始就是不願回長照中心，經所長盧冠仁耐心委婉的規勸，老翁才卸下心防願意由警方陪同返回長照安養院。

事後該長照中心人員表示，該名老翁有年邁失智情形，加上思親經常情緒不穩定，於當天下午就獨自外出，院方焦急地在長照中心附近搜尋卻遍尋不著老翁蹤跡，還好接到警方通知，否則後果不堪設想，由衷地感謝警方積極熱心協助，不斷地鞠躬致謝。

(中時 )