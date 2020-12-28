多年前加盟「快樂瑪麗安」南海分校的長欣補習班，負責人林漢凌、女老師劉蕓德、金智儀3人被控長期凌虐梁姓男童，不僅體罰、毆打，還逼吃發霉點心。台北地院今依妨害幼童發育等罪分別判林、劉、金3年10月、6月、6月徒刑，劉、金得易科罰金，金則獲緩刑4年，須服90小時義務勞務，可上訴。

檢方起訴指出，林漢凌3人自2006年起凌虐當時年僅2歲就讀小班的梁童，直至2013年7月梁童念小二為止。林以高壓管理補習班，致全校老師均噤不敢言。梁童曾向母親反映，但林利用放學在門口管理的機會，柔性阻擋梁母詢問，騙稱是梁好動才受傷。

如果梁童向母親反映，隔日會遭林女更嚴重虐罰，他因此長期隱忍壓抑，直到小三受不了強烈抵抗上學，才轉學。後來梁童出現激躁、反應性的攻擊行為，並做惡夢、自傷，經醫院確診梁因長期受虐而罹患創傷後壓力症候群。

檢方查出，梁童飽受「十大酷刑」，包括頭被強壓入水、逼洗廁所等不當勞動服務、處罰半蹲或交互蹲跳，甚至連軍中體罰「桂河大橋」跨椅懸空雙手苦撐也有；此外，有時還不准吃中餐及點心，甚至要梁吃發霉點心及剩下麻辣湯，更會用愛心小手打頭及全身等。

法院審理時，林漢凌否認犯罪，辯稱遭離職員工抹黑，還當庭向梁童的家屬說：「我真的很喜歡男童」；劉女也否認犯罪，金女則認罪，並已與家屬達成和解。

(中時 )