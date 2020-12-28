資深藝人曹西平經常透過臉書與粉絲交流，甚至針對看不慣的亂象發表意見，稍早他針對「台灣最美麗的風景是人」一句話提出疑惑，原來是有人把住家垃圾丟外面，亂丟的菸蒂還在旁燒起來，險些釀成火災，讓他怒斥：「真的很糟糕，一點危機意識都沒有」。

曹西平在臉書曬出滿地垃圾的照片，旁邊還冒出陣陣濃煙，不禁怒斥：「把自己家裡的垃圾拿來丟，還不放在垃圾桶，偏要放在外面，裡面煙蒂亂丟還燒起來，準備要失火了」，更舉例有些人連在公廁裡都隨意大小便之外，像是政府頻頻宣導要大家戴口罩防疫，依舊還是有人要違規，讓他不禁感嘆台灣人素質真的很差，也對「台灣最美麗的風景是人」一句話產生疑惑。

最美麗的風景是人，，，？ 亂丟垃圾 把自己家裡的垃圾拿來丟 還不放在垃圾桶 偏要放在外面 裡面煙蒂亂丟還燒起來 準備要失火了 宣導有用嗎？ 根本都沒有用 素質真的很差 好好美麗的地方ㄧ點都不愛護 大自然不斷的破壞 這些大人都幾歲了 還要人教... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2020年12月27日 星期日

曹西平強調國外疫情不斷升溫，許多國家更是鎖國封城避免疫情擴張，但許多人卻抱持著「下一個絕對不會是我的心態」，即便苦口婆心勸說仍毫無危機意識可言，因此怒斥：「一點危機意識都沒有，一個病毒就可以把全世界都打趴了，還需要戰爭嗎？一個病毒可以把全球經濟都拖垮了，人類真的可以戰勝病毒嗎」。

對此網友紛紛留言：「現在人公德心品德真的有問題，真的都快燒起來了」、「最美麗的風景是人已經是過去式，現在是自以為是，民粹當道」、「在這些人的心裡公德心值幾個錢」。

(中時新聞網)