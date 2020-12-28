調查局高雄市調處日前前往新竹縣山區民宅查緝囤積防疫物資案件，意外破獲K他命地下製毒工廠，當場逮捕陳姓製毒男師及王姓、詹姓等3嫌，查扣3噸酒精、42公克甲基甲基卡西酮（毒咖啡包主原料）、24.38公斤半成品及相關器具。陳男、王男2人昨日遭聲押獲准，詹男5萬元交保。

高雄市調查處日前接獲線報，指新竹縣竹東鎮山區一處偏僻民宅工廠疑似囤有大量防疫酒精等物資，8月21日報請新竹地檢署指揮偵辦。檢方指揮高市、竹縣市調查站、高市刑大隊、海巡署艦隊分署第四海巡隊等單位共組專案小組。

專案小組為了躲避工廠刻意飼養警戒的中大型犬，多日潛伏在該工廠旁的隱密竹林，白天飽受小黑蚊環伺叮咬，黑夜更多次遭到鼬獾攻擊。眼見時機成熟，小組成員直接破門攻堅，驚見現場竟然是三級毒品K他命及甲基甲基卡西酮（俗稱「喵喵」，毒咖啡包主要原料）的「雙用途製毒工廠」，現場逮捕陳男、王男、詹姓3人。

專案小組據線報查出，陳男等人利用網路等管道大量蒐購防疫物資酒精及多項製毒化學原料，研判恐怕不只囤積防疫物資，還可能涉嫌預備製造毒品，趁疫情從毒品市場大撈一筆。

市調處表示，此次行動即時防範並阻斷大量毒品流入市面，防疫期間仍會加強查緝毒品，使民眾遠離毒品危害。

(中時 )