國民黨新竹縣黨部與縣議會黨團28日召開「反萊豬、拚公投、護食安」記者會，痛批民進黨不溝通即宣布萊豬進口，強調捍衛食安，守護下一代健康的決心，並將配合中央黨部在明年1月展開「反萊豬」公投第二階段連署， 預定在各鄉鎮市達到1萬1千人連署的目標。

縣黨部主委陳見賢指萊克多巴胺是瘦肉精的1種，男性吃了萊豬睪丸會變小，女性則可能不孕，民進黨團上週透過多數暴力輾壓近7成反對萊豬進口的民意，棄守下一代的健康，更是蓄意傷害人民的健康。

縣議會議長張鎮榮指民進黨過去反對萊豬，甚至說進口瘦肉精的總統要下台，為何現在蔡政府現在可以為政治利益，不顧國人健康，強硬進口有問題萊豬，還故意混淆把萊豬等同於沒有用萊克多巴胺的美豬，這樣沒有國格的政黨要下台。

縣議會黨團書記長張良印表示，國民黨「反萊豬、拚公投、護食安」，9月已遞交第一階段的公投提案，在中選會來回拖延下，已開始進行查對，預計明年1月展開第二階段連署，預計要近29萬份連署書才能達標，需要各縣市多點開花，凝聚民眾對政府的不滿，要讓蔡英文知道，我們絕對不可以被當作換取國際空間的籌碼。

(中時 )