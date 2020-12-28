萊豬即將進口，新竹縣要守護學生用餐安全，縣長楊文科28日帶領各學校校長、補教業者、幼保團體及團膳廠商，在「營養餐盤」看板貼上生產追溯、產地台灣、台灣優良農產品CAS等標章，宣誓新竹縣拒絕萊豬，嚴拒萊克多巴胺進入校園。

楊文科表示，新竹縣針對萊豬進口，10月底就超前布署訂出「零檢出、要標示、設專區」的因應措施，並要求國中小營養午餐一定要用國產豬肉，也同步要求補習班及兒童課後照顧服務中心，供應餐點也應使用標示國產肉品的商家。

目前全縣120所國中小暨附設幼兒園，都與配合廠商簽定「109學年度學校午餐契約變更協議書」，明訂供應豬肉、牛肉、蛋類及加工食品，一律採用有國產在地食材標示的優良產品。

「絕對不要輕忽縣府反萊豬的決心！」楊文科指出，若查獲廠商提供非國產食材，依契約規定記15點，若有混充或假冒產品供貨不實，將加重罰記15到20點，記滿30點即中止契約，並會依規定開罰。

衛生局長殷東成說，目前該局已發出4千多張「產地標示」，明年元旦起將依據食安法相關規定，加強查核販賣生鮮豬肉、加工食品及餐飲業者有無標示「原產地」，無標示將處以3萬以上300萬元以下罰鍰，若標示不實則處4萬以上400萬元以下罰鍰。

教育處表示，因應食安法新規定，縣府已要求自設廚房學校在廚房入口顯眼處公告標示本校使用國產豬（牛）肉，每月公布菜單明確標示原產地，食材登錄平台更要確實登錄豬牛肉原料原產地。

(中時 )