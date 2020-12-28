國民黨文傳會於近下午2點半，在媒體line群組通知「本黨原訂與民間團體合辦之元旦健走活動，因配合新北市最新防疫措施延期辦理，日後改結合食安公投相關活動舉辦。明年一月一日上午仍將於中央黨部前舉辦升旗典禮。」據指出，這項決定是黨主席江啟臣邀黨祕書長李乾龍及核心幕僚開會，在「尊重及全力支持侯友宜防疫作為」下，所作的決定。

至於「延期」是延到何時舉辦？黨務人士說，目前不確定，要視疫情情況而定。

據指出，江啟臣今天中午12時起召開核心主管會議，討論多項議題，在討論到元旦將在碧潭舉辦「中華民國集氣！元旦祈福健走嘉年華」活動時，由於新北市政府今早已宣布取消元旦升旗開放民眾參加，改採市府主管參與升旗，因此黨中央在會中也認為儘管已提報包括落實實名制等防疫計畫給新北市府，但仍必須尊重及全力支持侯友宜防疫作為，「尤其要避免健走過程萬一有民眾突然插隊，未100％落實實名制，被人抓小辮子，恐給侯友宜添亂子」，決定乾脆取消健走，改為在中央黨部舉辦升旗典禮。

據悉，由於相關活動及經費由祕書長李乾龍統籌，江啟臣在會中作成決策前，特別再度徵詢李乾龍意見，李也主張應配合侯友宜上午的新宣布，因此會中順利決定「碧潭健走延期（取消），改辦中央黨部升旗」。

對此，李乾龍下午受訪表示，新北市全力防疫，國民黨當然全力支持及配合市府的作為，因此將開放民眾參加的健走，改成只由黨公職參加的小型升旗典禮。

據指出，國民黨改中央黨部升旗，將由江啟臣率黨務主管、北市黨公職志參加，並邀歷任黨主席一起升旗，原已答應碧潭健走的前總統馬英九、前主席吳敦義及朱立倫，都可望參加。

(中時 )