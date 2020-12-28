純網銀「樂天國際商業銀行」持續領先，經中央存款保險公司的審核通過成為要保機構，28日舉行簽約典禮。銀行局副局長林志吉除了期許樂天國際商銀要秉持「慎始」的精神之外，也說明其他兩家進度，他表示，LINK BANK因為關係企業（LINE）日前開始做廣告，是否有「偷跑」之嫌還在釐清中，近期會找LINE BANK進行了解，將來銀行則尚未正式把開業前金管會實地查核缺失改善情形提報回來，預計這二家2020年底前應趕不及發照。

林志吉指出，純網銀不受營業時間限制，24小時營業，流動性管理更重要，因此在營業執照核准函中，就要求各家純網銀須立即加入存保以避免空窗期，務必做好流動性管理，而存保公司也用科技方法進行自動化監理機制，透過API技術、介接銀行系統，自動報送銀行資料、存放款業務變動情形，這種自動產出申報的方式，可有效降低成本、提升金融監理效率。

林志吉也期許，純網銀各界高度關注，樂天國際商業銀行是第一家取得營業執照的純網銀，要秉持「慎始」的精神，建立外界信賴，要「行穩致遠」、落實風控，並用創新營運模式提升客戶使用金融服務的便利性，滿足不同客群對金融服務的需求，提升金融服務的競爭力。

中央存保董事長林銘寬則指出，樂天國際商銀是存保第400家要保機構，存保會保障存款人權益、健全業務發展。傳統銀行加入存保的時間有點長，過去必須開業半年後才能加入存保會員，但純網銀不一樣，取得設立登記就可開始申請存保，樂天也順利完成存保的審核過程。

林銘寬強調，純網銀的存保主要關注二議題：一、採用新式的申報方式，即API方式，銀行資料自動介接上傳到監理機關，申報過程中避免人工介接、完全用機器對接申報，「這是個試金石」，未來金融監理也會朝此方向節省人力成本，透過大數據、AI方式，快速接收。

二、純網銀在畫面進出、官網上必須要有存保標章。因為純網銀不像實體分行可以掛存保的Logo，所以網站、APP都要有特別的標識。

存保總經理蘇財源則指出，純網銀在資安、流動性管理等要求都比傳統銀高，存保與三家純網銀已測試了一年時間，包括：流動性警訊、資安、備援系統、駭客攻擊演練等都有更高的要求，另外，在「營運不中斷」的要求上也比傳統銀行更高，純網銀營運中斷若超過「10分鐘」就要通報。

(工商 )