衛福部長陳時中28日表示，截至12月27日，公費流感疫苗總接種數約591.7萬劑，65歲以上長者接種率51.3％，學齡前幼兒接種率48.9％，呼籲65歲以上長者及學齡前幼兒等流感高風險族群，把握機會儘速前往接種流感疫苗。

陳時中呼籲，請符合計畫對象民眾儘速前往合約院所完成流感疫苗接種。因各縣市疫苗剩餘量不一，提醒民眾，接種前可先至各地方政府衛生局網站或「疾管署流感防治一網通」網站查詢，並電洽有提供接種服務的院所，確認有疫苗後再前往接種。

陳時中提醒，本周適逢跨年連假日且氣溫遽降，呼籲民眾除接種流感疫苗外，平時也應落實勤洗手與咳嗽禮節等良好衛生習慣；外出時維持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，若無法維持應佩戴口罩；生病不適者盡量在家休息，以降低呼吸道病毒傳播的風險。

(工商 )