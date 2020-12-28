【愛傳媒LinBay 好油專欄】鬍鬚張又中鏢了，我覺得媒體對於鬍鬚張的敵意蠻深的，是滷肉飯本來就應該很便宜，賣貴是原罪，所以要嚴格檢視嗎？

就像一樣是黃麵煮一桌加點起司義式調味就可以叫義大利麵，然後可以賣100多，沒辦法人家是義大利，掛老外就是屌？

鬍鬚張用進口肉也沒有什麼錯，而且人家也是誠實標示，他如果不誠實標示難道消費者吃下去分的出國產還進口嗎？

正因為他是國產指標性的餐飲業，所以人家配合政府政策申請，台灣豬標章本來就不是代表全部台灣豬而且農委會自己也出來說不可能100%了。

就像家樂福，頂多也只有貼台灣豬標章的那個豬肉櫃一定用台灣豬，他其他的產品有可能都用嗎？

鬍鬚張的事情，本身只是顯示這個標章及相關貼紙政策的荒謬。

現在台灣已經有很多的驗證系統，通過驗證核發標章使用，但台灣豬標章有什麼驗證系統的存在嗎？未來會有相關的後續抽查？審查等作為嗎？

政府執行的能力當然會有其承載量跟限度，一個多月的時間就可以吹牛說有10萬家廠商申請，實際上拼命拜託廠商來申請，弄了六七千個就人仰馬翻了。

更別說現在的標章亂象，農委會有標章，衛福部也有標章，地方政府也有標章，大家都有的情況下，只是搞到像貼紙大賽一樣，要什麼自己貼。

結果一個月前才說不用100%台灣豬，不到一個月之後又轉彎了，又說明年開始貼標章沒有100%台灣豬違法將罰4到400萬，真不愧是我陳主委，打臉今年前的陳教授已經不稀奇了，現在打臉不到一個月前的自己才厲害。

雖然核發的中央畜產會執行長（前農委會畜牧處副處長）王忠恕也說台灣豬標章僅是一個計劃目前沒有法源的依據，業者違規頂多叫業者拿掉，有沒有違反食品標示等法規，是由衛福部判定。

結果一天的時間，農委會所屬的財團法人又打臉陳吉仲，對這些荒謬的政策跟執行，只會看到官員不斷的自打臉跟一堆焦頭爛額的廠商。

作者為知名評論人

照片來源：作者臉書截圖。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。

(中時新聞網)