台積電持續積極投資擴產，外傳將在高雄設置1奈米、埃米廠。台積電今天以董事長劉德音先前的說法回應高雄設廠傳言，表示不排除去高雄投資，但不是馬上要去。

媒體報導，台積電正在為2奈米之後的先進製程覓地，包含橋頭科、路竹科，均在台積電評估中長期投資設廠的考量之列。對於高雄設廠傳言，台積電維持劉德音先前說法。

劉德音在9月出席國際半導體展大師論壇演講，會前受訪時曾說明台積電赴高雄投資一事，他當時表示，台積電布局將深耕台灣，原則上希望1/3在北部，1/3在中部，1/3在南部。

劉德音表示，今年以前台積電在台灣布局大致達到平衡，只是隨著5奈米今年大量生產，3奈米將於2022年量產，2024年至2025年台積電將有6到7成產能在南部。

為達到北、中、南平衡，劉德音說，台積電2奈米計劃落腳竹科，若有不足，台中廠旁邊有擴張的彈性，再下一步，北部的可能性居多，因為希望工程師能夠安家立業。不過，台積電並不排除去高雄投資的可能性，但不是馬上要去。（編輯：郭無患）1091228

(中央社)