新冠肺炎至今仍在全球肆虐，但台灣的疫情相對來說卻十分緩和，有網友透露台灣和許多國家對於疫情的運作模式有所不同，也分析出台灣的「4大防疫關鍵」，包含堅持入境14天居家檢疫、醫療級口罩普及、確診者追蹤管控以及每日召開疫情記者會。

有網友在PTT上發文詢問，日前爆出確診患者在高雄吃火鍋，但和該患者共餐的人卻都沒事，讓他感到非常神奇，忍不住感嘆台灣人是否有什麼「神功」護體，還是有神聖不可侵犯的力量，才能做到這樣「百毒不侵」的程度。對此，有專業網友就分析出了台灣的「4大防疫關鍵」。

1. 堅持入境14天居家檢疫

入境台灣的旅客都必須進行14天居家檢疫，但目前全球多數國家則是只要取得登機前3天檢驗報告就可以搭飛機或轉機，入境後也可以隨意接觸家人、朋友等，若是在拿到報告後3天內染病，入境後就有機會成為病毒的傳播者。

2. 醫療用或類似醫療等級口罩普及

台灣目前規定在8大場所（包含醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公），都必須強制佩戴口罩，而且大部分台灣民眾都會戴上醫療級口罩出門；反觀國外，就算有強制佩戴口罩，但大多數人戴的都是布口罩，防護病毒的功力就大大地下降。

3. 確診者追蹤管控

在台灣的確診者即便是輕症患者，也全都會比照辦理、進行隔離；但在國外的輕症患者去看診後，醫生通常都只會要求休息5天就可以出門了，而且在休息期間還能夠和家人接觸，更別說追蹤病患的行蹤。

4. 每日召開疫情記者會

其他國家很少有像台灣一樣，每天都召開記者會更新疫情狀況，就算有也只是講個5到10分鐘就結束了，並沒有開放記者發問；而且事實上，大部分國家都只會在社群平台公布確診人數，網站內也不會有匡列接觸者、公布患者行蹤等等資料。

(中時新聞網)