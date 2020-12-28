民進黨團總召陳世凱指出，市長盧秀燕任期已過半，仍有相當大的進步空間。（陳世宗攝）

市議員邱素貞說，盧秀燕應明確告訴台中市民，未來兩年她將把台中市治理成什麼樣的城市？（陳世宗攝）

台中市長盧秀燕就職屆滿兩年28日以「台中幸福動起來」為主軸，向市民報告今年施政財政、建設、經濟、環境、社福等5大幸福進展成果。台中市議會民進黨團總召陳世凱說，盧市長任期已過半，仍有相當大進步空間；國民黨團書記長陳政顯強調，盧團隊努力市民有感、還要繼續加油。

陳世凱指出，盧秀燕主政已經過兩年，台中幸福才要動起來，時間點掌握是否晚了一些，令人憂心忡忡；如何提升市民優越感，讓台中市民更加幸福，希望盧團隊上緊發條加油，拿出具體可行辦法，並明確說明要用什麼辦法來達成？多久可以完成。

陳政顯表示，空汙整治已見成效，施政除大建設推動外，基礎建設仍積極進行中；公托明顯倍增、老人福利更健全，交通建設讓市民很有感，但市府團隊不能引以自豪，還是要繼續加油。盧秀燕的個人操守、處理事情毅力大家有目共睹，希望局處長能跟上腳步，還要加油。

民進黨團新任總召謝明源說，盧秀燕兩年來表現平平，只將前市長林佳龍任內未完成建設完工，看不出有何大魄力建設？桃園、高雄市都有明確目標，台中未來有何願景？她要將台灣第二大城市帶向那裡？一年高達2000多億的預算，不能毫無規畫藍圖。

市議員邱素貞表示，去年市長盧秀燕就職週年提出「台中100個不一樣」，各界引頸企盼；經過一年洗禮，台中究竟有哪些不一樣？市府應就100個不一樣執行成果，向市民做完整說明；否則市民根本無從比較，只能靜待兌現承諾。

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(中時 )