一名與男友順其自然地發生了「第一次親密接觸」，原本認為性愛是很自然的她，做完後卻萬分懊悔，原來過程中發生了突發狀況：保險套滑落一半，讓她不得不服用事後避孕藥，卻依舊焦慮不已，不停想萬一發生最糟的情況，自己的人生怎麼辦。女大生最後更奉勸所有女孩「服用事前避孕藥＋戴套才是比較保險的方法，因為你永遠不知道那該死的保險套會出甚麼狀況」。

這名女大生在Dcard發表《給所有第一次要發生性行為的女孩的一封信》一文，她表示與男友去外地遊玩，住飯店時順其自然地發生了關係，當時她沒思考太多就答應，但現在卻覺得做錯了。不過讓女大生覺得做錯的原因，不是「男友不是對的人」，也不是「處女膜是女生最珍貴的東西這種狗屁話」，女大生認為女性也有享受性愛的權利，但她忽略了，在發生關係後，「女性要承受的比男性太多太多了」。

原來，當天男友拔出後發現保險套滑落一半，女大生事後上網查詢「事後避孕藥」相關資訊後開始不知所措，在藥局前躊躇不前、拿錢給老闆時手是顫抖的，連老闆看她的眼神，女大生都覺得有異樣。

女大生表示，就算在24小時內服用了事後避孕藥，內心的焦慮還是沒有減低一絲一毫，不停地想「最壞的情況發生了怎麼辦？我的父母怎麼辦？我的學業、我的未來怎麼辦？大家會怎麼看我？」。

因此她想用自身的經歷告訴各位女孩「當你決定要發生性行為，並且沒有打算懷孕的話，請務必、務必、務必做好避孕措施，千萬不要像我一樣愚蠢。服用事前避孕藥＋戴套才是比較保險的方法，因為你永遠不知道那該死的保險套會出甚麼狀況」。最後更說「保佑我吧」。

眾多女姓網友們超有感，紛紛回應：「我每次就算有帶套都一樣焦慮」、「這篇文寫得很好，看來我改天也要偷個標題寫一篇自己的經歷了，女生真的好辛苦」、「我都是服用事前避孕藥，所以我沒有在戴套的，不過還是可能會有很小很小的機率會懷孕，雖然我到現在一年多沒有發生過，不過真的擔心的男女生們可以做雙重避孕的方法，戴套+事前藥」。

「我也是有在吃事前所以也沒戴套，你的心情我非常懂。這個月月經兩個禮拜沒來我超緊張，買了驗孕棒一開始一條線後來幾個小時後看兩條，雖然說明書上說超過10分鐘就不准了，但是我查網路上很多也是這樣就懷孕了，我當場爆哭覺得我以後怎麼辦，要怎麼面對家人還有我的學業。後來看醫生幸好沒懷孕，那種焦慮的心情我真的懂⋯之後應該會考慮裝避孕器」。

(中時新聞網)