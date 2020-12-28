新竹縣消防局為強化救災能力，採購紅外線熱顯像無人機，輔導34名消防打火弟兄考取G1級別的高級專業操作證，通過人數在全國名列前茅，並遍布在三個大隊，日後將可在轄區內執行視距外及相關夜間飛行任務。

縣消防局長孫福佑表示，該局採購的紅外線熱顯像無人機，飛行時間可長達50分鐘，備有可見光鏡頭和熱顯像鏡頭，加上軟體輔助，夜間能清楚辨識每個區域的熱度。

孫福佑說，在夜間發生火警時，紅外線熱顯像無人機可以快速找出火場火源，迅速掌握火場現況，更能應用到化學災害液面辨識、震災受困救援、山區失蹤協尋及溺水者援救等，提升搶救效率，保障民眾生命財產安全。

交旅處長游志祥表示，民用航空法遙控無人機專章已在3月31日起施行，目前統計竹縣無人機共有1585架註冊，其中自然人1373架，無人機操作證發出77張，而縣消防局是無人機公務應用拔頭籌的單位，有34名消防o員考取G1級別的高級專業操作證，

游志祥強調，縣府已依據民用航空法規定，公告縣內遙控無人機飛航活動的區域、時間及其他管理事項，希望相關單位及個人能依規定飛行，無人機正確圖資及各縣市飛行圖資可上

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