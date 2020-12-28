反映美國總統川普終於簽署期待已久的新紓困案，以及在美元走弱帶動下，周一國際黃金價格跳漲1%。

現貨金上漲1%，報每盎司1,894.44美元，稍早前一度站上1,900.04美元，創下一周新高。黃金期貨價格漲0.9%，報1,899.10美元。

川普周日晚間簽署總規模2.3兆美元的新冠紓困案與政府支出法案，將恢復失業給付發放，並避免政府局部關門。

金融服務公司Axi首席全球市場策略師Stephen Innes表示，金市因激勵案完成立法而走高，但這個題材已經持續一段很長的時間，後市會有多大反應將是一大問題。該分析師並表示，金價可能漲破每盎司1,900美元，但可能需要美元進一步走弱的支持。

被視為對抗通膨的保值資產，黃金價格今年已經上漲逾24%。

美元兌主要貨幣下跌0.2%，提高黃金對貨幣投資人的吸引力。

投資人現在密切關注的焦點，將是美國眾議院周一就直接現金發放金額從600美元提高到2000美元進行表決。此前川普表示，參議院將展開批准提高金額的程序。

銀價目前漲2.8%，報每盎司26.56美元，稍早前一度站上26.75美元，創一周新高。鉑金價格漲1.2%，為1,036.22美元。鈀金漲0.5%，報2,360.79美元。

(時報資訊)