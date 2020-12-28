中鋼(2002)今日召開董事會，通過兩項主要議案，將共計投資118.794億元，進行兩項設備更新、改善環保之工程。

中鋼公司於今日上午召開董事會，通過兩項議案；其中一項是投資37.991億元，進行「新建煤礦封閉式建築第二期工程」，本案目的為改善環保，計畫期程自110年8月1日至112年12月31日止，為期2年5個月。另一案為將投資80.803億元，進行「煉焦爐及CDQ(乾式淬火)建造第二期工程」。本案目的為進行設備更新、改善環保，以加速降減二氧化碳、粒狀物等排放。本案計畫期程自110年7月1日至113年2月29日止，為期2年8個月。

中鋼表示，未來各階段工程逐步完成後，每年將可減少揮發性有機物排放(比例)73公噸(約63%)、粒狀物排放41公噸(約56%)及單位能耗214百萬卡/公噸焦炭(約10%)；另每年可增加發電量2.73億度，並減少二氧化碳排放14.6萬公噸，約為375座大安森林公園每年之碳吸收量。

(時報資訊)