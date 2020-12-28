歐盟從27日周日起，啟動大規模的新冠疫苗接種計畫，退休養老人員和醫療人員為首波接受接種者，希望能遏止該傳染病的擴散。

在西班牙，一名96歲老人成為該國首位接受接種者。義大利一名29歲護理人員成為三名首個接種疫苗的護理人員之一。德國、匈牙利、斯洛伐克更提前在26日施打，德國也傳出部分地區的疫苗有溫度不足的問題。

歐盟成為繼英國和美國之後，首個接受(輝瑞)新冠疫苗的國家和地區。歐盟在今年底前可獲得1250萬劑疫苗，足夠為625萬名人員施打疫苗；該疫苗為兩劑式的方案。輝瑞預計明年生產13億劑疫苗。

歐盟已經與輝瑞、莫德納(Moderna)和阿斯利康(AstraZeneca)訂購總計約20億劑的疫苗，計畫在明年底前，能為所有成年人提供接種。

據調查顯示，成員國的民眾有相當高程度對施打疫苗採取猶豫態度，政府則力促計畫的推進，希望讓明年有機會回歸正常生活。

一名民眾表示，史上從來沒有一個疫苗能在這麼快的時間內推出，不是說不該進行疫苗接種，「但是我和我孩子不會接受這種未經驗證的疫苗」。

(時報資訊)