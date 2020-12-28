台灣人愛吃鍋，今年火鍋市場產值上看400億元，連鎖餐飲集團王品(2727)將日式鍋物品牌「聚 北海道鍋物」轉型為主題火鍋＋自助吧商模重新出擊，成功帶動同店營收成長35～50％，使品牌今年營收可望較去年略增，明年規畫新展6家店，將全台總店數拓增至25家。

王品2004年由時任火鍋事業處總經理李森斌創立鍋物品牌「聚 北海道昆布鍋」，由於台灣火鍋市場競爭激烈，今年在董事長陳政輝領軍下展開品牌轉型（OBR），重新檢視市場定位、商業模式，以新名稱「聚 北海道鍋物」轉型升級。

升級的「聚 北海道鍋物」增加多款湯底選擇，增設無限提供野菜、副食及甜點自助吧，並擴大套餐及客單價幅度，從最低268元起、搭配套餐從398元起重新切入市場，首波以品牌創始店台北南京東店及中壢SOGO店嘗試水溫，8月開幕後市場反應良好。

王品聚副總經理王仁森表示，「聚」3年前擴大套餐價格選擇，去年展開營運模式及據點調整，直至今年初才正式啟動轉型計畫規畫。新店型將套餐價區間擴大至398～700元，平均客單價480～490元，較先前500元左右微降。

王仁森指出，「聚」南京東店為品牌首店、中壢SOGO店則為進駐新店，集團以街邊店及百貨店同步測試新商模可行性。結果顯示平均客單價雖略為減少，但整體單店營收業績反成長達35～50％，使集團決議加速既有店面轉型升級。

王仁森表示，「聚」去年全台門市共25家、品牌營收約5億多元。雖因調整營運模式及據點，使全台門市數降至19家，但已有14家店完成轉型升級。由於新型態店帶動單店營收顯著成長，預估今年品牌營收可望達5.8億元、較去年微幅成長。

王仁森指出，新型態「聚 北海道鍋物」的最適店規模約110個座位，商場店約70～80坪、街邊店90～100坪。明年1月將有2家轉型為新店型，1家預計首季調整店點。目前門市據點較集中於中北部及高雄，未來規畫布局插旗尚未進軍的一級城市。

王仁森表示，包括台南、林口、淡水等地，都是評估以新型態「聚 北海道鍋物」進軍地區，明年預計新展6家店、恢復25家規模。王品精緻餐飲事業群總經理黃佳慶先前亦透漏，「聚 北海道鍋物」目標2年內將門市數拓展至35家。

王品今年確立以火鍋及燒肉業態作為品牌主要發展焦點，新創「和牛涮」及轉型升級的「聚」市場反應均佳。目前旗下共有5個火鍋品牌、112家門市，包括石二鍋70家、聚19家、12MINI 14家、青花驕5家、和牛涮4家，「聚」亦將成為明年展店重點品牌之一。

(時報資訊)