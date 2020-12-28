由環保署首推96％海廢寶特瓶製成的「潯寶衣」是全球再利用海廢比率最高的衣服，海洋廢棄物議題近年受國際關注，環保署於109年辦理「海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫」，挑戰完全使用台灣各地淨灘所得海廢寶特瓶為原料，環保署預計明年推出世界首創的「海洋資源物循環標章」。

環保署於109年辦理「海洋廢棄物高質化循環利用示範推廣計畫」，挑戰全使用台灣各地淨灘所得海廢寶特瓶為原料，以最高品質要求的再生利用技術所生產的衣料為試驗目標。此計畫由環保署領軍，並邀集各地環保單位、回收與紡織產業等8家民間業者，「潯寶衣」成為世界第一個由國家出面帶領團隊，產製完全使用海洋廢寶特瓶循環利用之物品。

環保署回收基管會執行秘書顏旭明表示，「潯寶衣」除了必要添加的彈性紗，其餘96％原料全來自海廢寶特瓶，已是目前國際間的最高技術，預計明年推出世界首創的「海洋資源物循環標章」，讓世界紡織產業可以向台灣業者購買經認證的海洋循環材料，或是效法台灣標準，共同為守護海洋盡力。

顏旭明指出，至於申請標章的資格，海廢原料佔比希望至少有2成以上，越高當然越好，這部分將有國際第三方公正單位來認證，目前標章制度正在與智慧財產局申請當中。

根據海岸淨灘認養系統統計，海廢中寶特瓶是最大宗，台灣光去年清出的海廢中寶特瓶就高達47公噸，不只境內，也包含境外飄洋而來的寶特瓶。

顏旭明說，過去常見以海廢製成的循環產品，絕大多數無法以全海廢為原料，因為海廢寶特瓶歷經海水浸泡及陽光照射，不但需要有更精細的清洗與選別以去除雜質，已劣化的塑膠要做成紡織纖維更有褪色、纖維較短的不利條件，這次「潯寶衣」的試驗過程中所蒐集到8噸海廢中僅3.8噸能做為原料，預計明年2月將完成1500件。

(中時 )