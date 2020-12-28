發展全建材服務漸收成效，環泥(1104)水泥、預拌混凝土、石膏板業務，受惠台商回流科技廠辦建案增加，加上一年前引進的Nichiha木纖維水泥板打進新建廠辦市場，已有營收貢獻；環泥28日在法說會上指出，第四季是傳統旺季，加上新建材業務加持，預期今年獲利會有2成以上的成長空間。

環泥累計今年前三季稅後淨利8.71億元，年成長24.6%，EPS1.33元。

發展全建材產業鏈，環泥引進日本建材大廠Nichiha的木纖維水泥板外牆滿一年，已經獲得多家科技大廠導入南部廠房建廠，開始為公司帶進營收貢獻。

環泥指出，台商回流、科技廠辦大樓建案增加；政府前瞻建設計畫 預算也增加，對預拌混凝土的需求也跟著提升，因此，第四季的營收獲利預期還會增加。

看好預拌混凝土市場需求還會持續成長，尤其是新竹地區科技園區廠辦建案的增加。因此，環泥日前已在新竹一個預拌混凝土廠，這個廠的產能有兩套2立方米的設備。

累計今年1-11月，環泥合併營收48.7億元，年成長7.1%；在增加新竹廠設備後，市場預估，環泥第四季的營收還會較上一季增加5％～7％。

(工商 )