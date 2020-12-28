老鷹隊猛將崔楊(Trae Young)、灰熊葛雷生艾倫(Grayson Allen)這兩人的恩怨持續擴大。兩軍前日交鋒，崔楊在一次進攻時被艾倫左腳絆了一下。崔楊賽後把鏡頭貼到推特說：「該死，你們大家告訴我看到了什麼，必須停止這種事！」
從重播畫面看來，崔楊因動作靈敏，灰熊艾倫、布魯克斯(Dillon Brooks)兩人上前也夾不掉他的球，艾倫眼看攔不住才伸腿絆他，害崔楊差點跌倒。然而艾倫毫無歉意，還推文嘲弄：「天殺的那一定非常非常痛，我真抱歉，我真希望你沒事。」
媒體翻出兩人舊帳，其實他們在熱身賽就起過衝突，艾倫在一次進攻時被崔楊防守，艾倫打算持球切入，卻被崔楊從背後惡意推了一把。艾倫還沒來得及發作，布魯克斯就衝過來要扁崔楊了，老鷹隊友及時插進來把崔楊拉走。
更早之前在2018年的夏季聯盟，艾倫(當時還在爵士隊)就在防守崔楊時動手動腳，直接伸手鎖住崔楊的右臂，還用左肩去撞崔楊的胸膛。兩個裁判橫身勸架才避免衝突。艾倫當著許多觀眾的面這樣做，他就這麼討厭崔楊嗎？雙方本季首戰，老鷹122-112獲勝，崔楊36分9助攻，艾倫10分4籃板。
(中時新聞網)
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