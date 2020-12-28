一位胡姓男子在苗栗租屋處媒介一位越籍女子賣淫，今年8月間，胡男大喇喇在門口攬客，好死不死這一招竟招到便衣警察，警察入內後當場查獲此案。苗栗地院經審理，15日依圖利容留女子性交罪判6月徒刑。可上訴。

據判決書指出，胡男於今年8月10日起，持續媒介一位越南籍小姐在苗栗的租屋處進行全套服務，每次30分鐘以內，收費1500元，並從中抽去500元的報酬以謀利，其餘金額則由小姐所取得。

未料應召事業才剛起步，8月12日晚間，一位便衣警察執行查緝色情的勤務前往該處，胡男便逕自上前，熱情的「招客」，詢問便衣警察要不要來場性交易，員警入內後隨即表明身分，於現場扣得保險套2個、潤滑液1瓶，訊後依圖利性交罪嫌移送地檢署偵辦。

據了解，胡姓男子日前因妨害風化、妨害性自主等罪遭法院判刑入獄，2016年6月間才假釋出獄，並經保護管束期滿，卻又不思進取，在5年內故意再犯有期徒刑之罪，因此將加重刑期。

苗栗地院審理期間，胡男坦承不諱。法官認為，胡男不思正道媒介女子從事性交易賺錢，已嚴重敗壞社會善良秩序風俗，再加上為累犯，考量後依圖利容留性交罪判處6月徒刑，得易科罰金，新台幣1000元折一日。

(中時新聞網)