群益金融集團28日於台北舉辦「2021年投資展望說明會」，由群益金融集專業研究團隊剖析全球經濟展望以及2021年台股投資情勢。群益金融集團預2021年台股加權指數將目標上看「一路發」的16,800點，為市場對明年台股最高預測。

群益金融集團指出，明年台股受惠全球科技產業成長、全球超低利率投資資金浮濫、台商回流、美股樂觀預期經濟重返成長等八大利多支撐，上半年可望先高點挑戰15,000點，進行震盪換手，下半年再逐季走高；在資金行情增溫下，於第四季挑戰最高16,800點，全年漲幅上看兩成。

群益投顧董事長蔡明彥指出，在資金行情部分，明年整年不至於有變數。不過，以美國目前施打疫苗速度，預計可於明年第三季達到全體免疫。明年雖尚不會升息，美國疫情可控之後美國聯準會（Fed）亦將逐步放慢自3月開始啟動的無限量化寬鬆（QE）的購債速度。短線而言，建議投資人可先行留意目前已接近相對支撐區的美元指數，若美元明年出現技術性反彈，原物料行情恐出現變數。後續可觀察明年1月5日喬治亞聯邦參議員選舉，作為美元強弱勢判斷依據。

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