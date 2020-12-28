位在新北市樹林區和新莊區交界的成功街，路中央有一條未加蓋的後村圳水溝，溪流兩側護欄一邊施作完善、有水泥基底鞏固，但另一邊欄杆已鏽蝕、底部破損搖搖晃晃。在地居民指出，成功街經常有機車車速過快，擔憂若有機車擦撞護欄或行人依靠，一不小心就會摔落數公尺深的水溝。對此，樹林區公所指出已與新莊區公所達成共識，將陸續完成圍籬施作。

「過去就曾發生車禍，騎士整個人掉進水溝裡！」樹林區圳生里長簡敬豪表示，成功街道路筆直，許多機車都會騎很快，過去就有人騎車撞到護欄，整個人掉進2、3公尺深的水溝。他說，靠近新莊區的護欄年久失修，有些欄杆甚至已經鏽蝕懸空，相當危險，擔心會再次發生事故。

新北市議員何淑峰表示，之前會勘附近路段時就對成功街護欄施作感到困惑，因為靠近樹林區域有部分路段欄杆是完整新設的，但靠近新莊的欄杆整排都嚴重鏽蝕，而該路段位在兩區之間，變成像是三不管地帶，對來往新莊、樹林的民眾增添了一分危險性。

樹林區公所表示，2017年曾與新莊區公所一同到成功街會勘，經水利局指示兩側護欄施作分別由新莊和樹林區公所完成，今年7月樹林已完成部分護欄施作，才會讓民眾感到雙邊不同調，但雙方已達成共識，目前已陸續施工，明年3月底前將完成所有護欄施作。

(中時 )