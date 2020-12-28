中信兄弟今天宣布簽下第4位洋投加百利（Gabriel Ynoa），至於是否會再簽第5位洋將？領隊劉志威表示，洋將部分會視情況陸續測試，第4位洋將就是以防有人受傷或狀況調整不佳準備。

兄弟之前已簽下3位洋投，包含提前續約的萊福力（Mitch Lively）、年度MVP德保拉（José De Paula）及新洋投歐尼爾（Onelki García），今又宣布簽下多明尼加籍的27歲右投加百利，完成新球季外援戰力拼圖。

不同於富邦悍將因應疫情已備妥5名洋將，劉志威表示，因中職規定只能註冊4位洋將，目前春訓就是以萊福力、德保拉、歐尼爾和加百利這4人為主，當初找來第4名洋將就是以防有人受傷或狀況調整不佳準備。

而本季兄弟3大洋投僅德保拉獲得續約，米蘭達轉往韓職發展，剩下的羅傑斯暫時遭到割愛，劉志威說：「這次沒有把羅傑斯列為4位洋投中的考量，是參考球探報告及教練團評估的結果，但針對洋將部份仍會視情況陸續測試，羅傑斯仍會是考量之一。」

(中時 )