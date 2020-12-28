高雄鳳山區新甲非營利幼兒園28日舉辦啟用典禮，高雄市長陳其邁、教育局長謝文斌相繼到場見證高雄首座完全為幼兒打造的新建非營利幼兒園，陳、謝2人也化身1日教保員與學生們互動，並宣布高市於110學年度公共化幼兒園將再增百餘班，且在明年1月起公幼臨時教保員薪資調升7000元薪資。

鳳山區新甲非營利幼兒園於109學年度正式啟用，園方28日舉行揭幕典禮，陳其邁與謝文斌特別穿上圍裙，化身為教保員實習生，體驗1日教保員工作，並與幼幼班學生們共同闖關，挑戰正確洗手、DIY作飯糰、舞動大肌肉等3個任務關卡，2人皆順利完成指定任務。

高市府教育局表示，高雄109學年度已先增設公幼2園、94班、提供1,524個入園名額，非營利幼兒園增設8園、44班、提供1,166個入園名額，公共化達3成，預計在110學年度持續增設公共化幼兒園12園、190班、可提供5,262個入園名額，將全市公共化教保服務供應量邁向4成。

除了增加幼兒園，陳其邁也宣布，公幼要普設園主任，並於明年1月1號開始，將臨時進用教保員原本的2萬5000元薪資調漲至3萬2000元，解決全市40多位教保員薪資偏低的問題，全力照顧第1線教保人員，讓教保人員更能全心全意照護幼兒，提升教保品質。

(中時 )