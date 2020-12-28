近來市場盛傳蘋果公司將在2025年之前推出自動駕駛車，但天風證券分析師郭明錤出具最新報告指出，許多組成要素還在研究中，最快2025年，也可能拖到2028年或更晚，蘋果車才可能問世。

郭明錤在報告中對相關題材近來的炒作提出警告，這些傳聞推動蘋果車概念股大幅走高，郭明錤表示，蘋果車概念股的買盤是「一種反射動作，可能只是曇花一現」，他表示至少有三個原因，投資人現在不應該跟進。包括「推出時間表」的不確定性、缺少蘋果車的供應商或規格，以及蘋果在電動車與自動駕駛汽車市場競爭力方面的不確定性，是應該考慮的主要問題。

天風證券此前出具的報告預測蘋果車將在2023年至2025年之間推出，但該公司在最新調查報告中指出，「蘋果車目前的開發時程尚不清楚」。如果自2020年開始，且一切進展順利，那麼蘋果自動駕駛車推出的時間可能落在2025年到2027年之間，但「基於電動車與自動駕駛市場的變化，以及蘋果對於高品質的標準，如果蘋果車推出的時間表推遲到2028年或更晚，我們也不會感到意外」。

至於市場競爭力方面，天風證券認為蘋果車成功的關鍵因素不在於硬體，而在於大數據與人工智慧，這是蘋果現有產品中尚未展現明顯競爭優勢的領域。

(時報資訊)