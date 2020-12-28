立法院24日通過開放萊豬的相關法案，前總統馬英九當天在臉書發文，要總統蔡英文根據自己訂的標準「下台」。馬英九今赴台北地院開庭，庭前受訪表示：「這是蔡英文總統8年前的主張，我只是把它重覆一遍，提醒她的注意而已。」

馬英九24日的發文，指責蔡總統過去批評他「缺乏內部溝通及外交折衝能力」、「違背民主及透明化原則」、「人民需要解決問題而不是製造問題的政府，人民需要凝聚共識而不是撕裂社會的政府的話」，都貼切描述3個半月來蔡政府處理萊豬的混亂與失能。

馬英九發文並指，蔡總統曾說，「讓我們的國民健康有保障，如果做不來，就下臺！」迄今至少已有六成以上民眾覺得蔡總統「做不來」，她是否該根據自己訂的標準下臺？

馬英九今因三中案赴北院開庭，庭前接受媒體採訪，記者問及臉書發文，馬英九說，這是蔡英文總統8年前的主張，他只是把它重覆一遍，提醒蔡英文要注意。

記者另問及賴素如涉賄今被判刑7年半，馬英九說：「我跟她共事過一段時間，認為她的頭腦清楚，操守也不錯，發生這樣的事情感到非常遺憾。」最後談到自己的三中案，馬英九表示：「案件目前還在進行當中，我相信我的清白，也相信法院會公正審理。」

(中時 )