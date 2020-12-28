歲末寒冬之際，衛生福利部桃園療養院關懷社區長者身心健康，由桃療院長邱献章帶領醫療團隊，包括醫師、藥師、心理師、護理師、社工師及志工，至龍祥里、龍山里、龍壽里等社區，舉辦「健康關懷、寒冬送暖」活動，以助長者增進身心健康，並贈送小禮物，讓長者感受到暖心的關懷與祝福。

衛生福利部桃園療養院22日關懷社區長者活動的第一站來到龍祥里社區關懷據點，藥劑科主任鄭淑文為社區長者提供居家用藥安全衛教講座、臨床心理師鍾秀華教導長者正念抒壓的放鬆技巧。

隨後由護理科主任邱金快領軍的健康促進團隊，包括使用智慧醫療儀器量測血壓、運用握力器測量長者手部肌肉力量、體驗彈力繩提升手腳肌肉力量、透過食物模型了解長者飲食習慣後介入衛教，增進長者的健康飲食認知，以及憂鬱情緒的評估與諮詢。

邱献章表示，桃園療養院在1979年從台北搬到桃園龍壽街，目前已經超過四十年了，除了院區改建、病床數增加之外，也陸續成立了兒童青少年團隊、高年團隊、成癮治療團隊、腦醫學團隊，為不同年齡、對象提供專業的服務。另近年更特別開設內科門診，包括肝膽腸胃科、家醫科等，明年還會有神經內科醫師加入，希望能讓有需求的社區民眾更方便，就近就能獲得醫療服務。

(中時 )