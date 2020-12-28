新北市開第一槍宣布八里跨年煙火秀延期，桃園市長鄭文燦28日指出，桃園市政府的跨年和升旗典禮，都依照中央流行疫情指揮中心的高強度防疫規範執行，在疫情沒有重大變化下會努力辦好活動，若要調整會在跨年活動前一天宣布，「若31日當天產生很多確診個案，就不是桃園、而是全國的問題了！」

鄭文燦表示，市府團隊調查各縣市跨年和元旦活動，大部分都是按照中央流行疫情指揮中心的規範提高防疫等級，例如入口人流管制、強制戴口罩、帶手機、並且禁止飲食等，桃園市政府也要求境內的跨年活動和元旦升旗典禮必須要符合高強度的防疫規範。

鄭文燦指出，如果國內疫情沒有重大的變化，桃園會按照防疫等級規範，把跨年跟升旗辦好，如果活動前一天有重大的疫情必須要調整，相信中央流行疫情指揮中心以及各地方政府都會調整，不諱言台灣連續253天無本土病例，因個案771、廣明女員工染疫而破功，導致防疫升溫，所幸目前在追蹤的171位親密接觸者目前都沒有陽性反應。

鄭文燦直言，除非疫情有重大變化，市府會立即調整，最晚在前一天宣布，但若31日傳出很多確診個案，「那就不是桃園、而是全國的問題了！」目前仍按原計畫，提高防疫等級來籌辦，從台北到高雄的絕大多縣市都是如此。

(中時 )