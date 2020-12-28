雲林縣北港鎮鎮長蕭永義涉嫌收賄，讓6人進入清潔隊任職，今年10月底遭雲林地檢署向法院聲押獲准，28日檢方偵查終結依貪汙罪嫌起訴移審雲林地方法院，法官認為蕭有湮滅證據、勾串共犯與證人之虞，裁定羈押。

北港鎮鎮長蕭永義等公務員涉嫌貪瀆，想要進入清潔隊擔任正職，交付120萬至150萬元，面試時即保證錄取，有6人以此方法成為清潔隊員，雲林地檢署上個月28日向雲林地方法院聲押蕭永義等4人獲准。

雲林地檢署指出，蕭永義等公務員及白手套蔡姓商人等人，為使鎮長得以償還競選期間所支出的債務及日常紅白帖費用，涉嫌以120萬元、150萬元不等代價，買賣清潔隊隊員的正式職缺，而收受蔡姓商人等人合計750萬元賄賂。

本案經雲林地檢署偵查終結提起公訴，在押人犯移審雲林地方法院，經法官訊問後，認為蕭永義涉及對於職務上之行為，收受金錢賄賂等犯嫌，犯罪嫌疑重大且有湮滅證據、勾串共犯、證人之虞，裁定羈押；蔡姓商人則以30萬元交保。

另外，雲林地檢署偵辦雲林縣政府地政處公務員，辦理雲林縣古坑鄉、土庫鎮等鄉鎮的農路、排水路改善工程採購案件，涉嫌收受廠商賄賂、喝花酒，涉及違反貪汙治罪條例的收受賄賂等罪嫌，業已偵查終結提起公訴。

本案在押被告移審雲林地方法院，經法官訊問後，認為被告陳某犯罪嫌疑重大，惟無羈押必要，裁准20萬元交保候傳，另1名被告張某則限制住居。

(中時 )