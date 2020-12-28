2020疫情年到尾聲，每年觀光客密集排隊進場的台北101觀景台，在疫情衝擊下200萬觀光客不見了，累計全年赴觀景台人次僅剩國人，今年至今有43萬人次，較之去年的35萬人次相對成長，101宣佈，2021年繼續釋出優惠，成人與移工「全時段」優惠半價只要300元即可上101。

101總經理張振亞指出，以國人赴101觀景台人次43萬人次僅占全台人口不到2％，未來國人仍有很大成長空間，在開放全時段優惠票價帶動下，2021全年赴大樓觀景台人次有望超越2％；同時因觀光客大減，相對使得過往至少有一半觀光客貢獻的國際精品櫃位，也在今年持續轉型鎖定本地客高端消費，張振亞說，上半年因疫情衝擊相對衰退二成以上，而下半年101購物中心較去年下半年同期則有兩位數增長，明年2021年在辦公室穩定租金收益、強化購物中心與觀景台本地客銷售下「明年一定會比今年好！」

台北101觀景台指出，2021年起將繼續強化分眾行銷，其中首度針對「移工」首度做優惠，而校外教學、Skyline460等團體包場活動也是明年重點，尤其是Skyline460每個月皆有1-2,000人，多數為企業獎勵旅遊包場的團體場，今年以來已吸引美商超微、雀巢、裕隆等集團登高團遊。

張振亞指出，台北101觀景台，從去年第四季起即強打國人參觀、國旅為主，開放國人持身分證件下午3點前上觀景台可享優惠半價300元，等同原價600元的5折優惠，且12歲以下兒童免費入場，吸引43萬國人入場，2021年再開放全時段，但假日加價至420元，且針對60歲以上的樂齡票、愛心票、敬軍票與校外教學均推出190元的特別票價，有望再衝高一波國人遊101人次。

台北101表示，今年初原本優惠時段僅在早上至下午3點，因有民眾反應想看夜景，為避免遊客等候過久，從第四季起就調整為「全時段優惠」，也讓晚上入場民眾成長至未優惠前的4倍。

(工商 )