眭澔平、Makiyo主持網路新節目《怪奇學園》，28日舉行記者會，Makiyo透露兩人合作是「羅姊」羅霈穎促成，原來眭澔平看到羅霈穎後事出現飛蛾的報導，好奇閱讀才發現Makiyo許願跟自己一起主持都市怪奇節目，因而促成這段合作，她直喊：「感謝羅姊。」她的好友小S、黑人與范范夫妻也送上祝福影片，范范更第一個表示想當節目來賓。

Makiyo談到范范近況，「范范還好啊，她發那個文章，是因疫情又開始，提醒大家再次注意，她犧牲自己被批判，還是要跟大家講口罩的重要性」。她也隔空邀羅志祥（小豬）上節目，「小豬你來啊，說好不提你已經提，不是講好嗎？歐弟（歐漢聲）隨時可以來，我跟他OK；小豬來上節目嘛，他也是個都市傳說」。她也喊話給小豬機會，「我也是做錯過的人，大家還是可給小豬機會，但是好像蠻難的，需要時間」。

Makiyo眭澔平開新節目喊話邀小豬當來賓 曝范范近況

眭澔平（右）與Makiyo因羅霈穎報導開啟合作契機。（吳維書攝）

丁小芹過去賣假包給Makiyo經紀人姊姊胖姊，Makiyo當時為追回欠款，還開直播，對於丁小芹入獄一事，她感嘆：「我也沒想到後來會這樣，現在已沒聯絡，一個好好的漂亮女生，替她難過，有點捨不得。」她建議對方冥想度過低潮，「她自己有信宗教，其實世界蠻殘酷，她做的事情也很不好，她不適合做生意，大家也這麼認為，我跟她曾是很好的朋友，她現在這樣我心也蠻痛」。至於是否探監，她沒有正面回答，反而建議媒體可以揪團探監。

(中時 )