由金門縣府主導開發，全縣首件公辦都更案─「金門縣金城鎮西南門里公所暨周邊地區公辦都市更新案」歷經1年半的努力，已與周邊私有權人完成協調，預訂明年2月公告招商。

這項公辦都更案的範圍擇定金城鎮西南門里公所及其周邊地區，附近有學校、政府機關、體育場、市場，屬城鎮核心區域，生活機能良好。

縣府財政處表示，為使投資廠商更能瞭解本案內容，並加速推動公辦都市更新，縣府於今年12月11日、14日、16日及24日在高雄、台中、台北及縣內舉辦4場次由孫國智處長主持的招商說明會，吸引地區及台灣本島北中南各地不動產公會代表及廠商出席，交流結果將作為後續訂定實施者招商文件及評選優質專業實施者的依據。

縣府說明，這項公辦都更案敲定明年2月辦理公告招商文件及實施者評選，招商面積為1294.25平方公尺，預計規畫興建複合式功能大樓，重建後可提供優質住宅、商場需求及公益設施，創造都市再生效益，作為金門縣推動都市更新的示範基地，進一步帶動城市民生經濟發展。

(中時 )