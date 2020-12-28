立法院24日表決通過萊豬9項行政命令，萊豬入台正式進入倒數。今（28）日民主監督聯盟總召集人黃正忠，點名全台27位萊豬立委，公布首波罷免名單，批這些萊豬立委、總統，違背民意跟人民做對，已不適任，只有黨意沒有民意。
黃正忠11日發起發起「向日葵運動」，在立法院外靜坐抗議並在街頭開講。對於萊豬進口通過，黃正忠今表示遺憾，雖個人能力有限，但相信各團體會分進合擊，遍布各縣市，一起來罷免這27位立委。
早知道萊豬進口一定會過關，黃正忠痛批，在邪惡政府領導下，為所欲為、黃袍加身，要當皇帝了，好比武則天、慈禧太后，完全是一言堂；他批政府獨裁霸道，萊豬立委以多數暴力完成表決，但只要自己還能堅持下去，就會繼續靜坐抗議，目前路權已申請到1月。
吳思瑤、高嘉瑜、林昶佐、趙天麟、邱議瑩、劉世芳、李昆澤等立委都被點名，其中蘇震清則是因為涉貪被列入名單。黃正忠說，因為自己是高雄人，所以高雄被點名的立委也會比較多。
(中時新聞網)
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