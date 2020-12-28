中華電信28日公布，疫情期間，民眾觀影時間增長，MOD累計觀看時數創55億分鐘新高，Hami Video影劇館觀賞時數躍增36％。

MOD、Hami Video收視類型以電影、戲劇及卡通類型影片最受歡迎，中華電信公布MOD、Hami Video「2020十大最夯好片」以及「2021元旦連假強檔影片」，讓用戶在元旦連假輕鬆收看，更推出「5G瘋跨年專區」提供給觀眾最即時、最多元、最精彩的跨年直播，12/31還有五月天演唱會一起倒數，陪客戶精彩跨年嗨翻天！

2020年即將邁入尾聲，2020年MOD、Hami Video公布2020年度精彩內容，迪士尼動畫《冰雪奇緣2》以高傳唱度以及闔家觀賞的風格奪冠，奧斯卡金像獎最佳影片《寄生上流》、奧斯卡最佳男主角及最佳原創音樂的《小丑》以及榮獲第53屆金馬獎五項大獎《返校》皆獲得高度觀賞人氣。

2020年度戲劇收視冠軍《我的婆婆怎麼那麼可愛》全台觀眾吸睛No.1，今年金鐘獎最大贏家《想見你》，紅遍全亞洲堪稱台劇之光。2020最具話題的動漫《鬼滅之刃》爆紅台日，掀起動漫熱潮。

迎接2021年，MOD、Hami Video公布元旦連假將獨家搶播奧斯卡影帝勞勃狄尼洛主演的《阿公當家》（獨家搶播）、第54屆金馬獎最大贏家《消失的情人節》（獨家搶播）、諾蘭導演神級燒腦鉅片《天能》、年度韓國最賣座電影《屍速列車：感染半島》、集結亞洲巨星劉亦菲、李連杰、甄子丹及鞏俐同台飆戲的真人版《花木蘭》等強片。戲劇部份，2021新年更將推出由大霈、林柏宏、陳昊森三位金馬獎入圍優質演員主演的公視最新迷你劇集《大債時代》。

2021年元旦連假，MOD、Hami Video將推出日本JUMP週刊連載突破2500萬本超人氣漫畫系列作品《我的英雄學院》、日本同步《進擊的巨人Final Season》最終章、號稱鬼滅之後最強接班作品《咒術迴戰》等。

12月28日起，MOD及HamiVideo將同步推出5G瘋跨年專區，集結全台跨年節目，其中高雄跨百光年節目，結合中華電信5G技術，史無前例提供陸、海、空多視角轉播，讓觀眾可以一次看到高雄三個舞台的演出加上愛河灣雷射光影秀。

今年北中南的跨年演唱會超強卡司，蕭敬騰、林宥嘉、田馥甄、伍佰、楊丞琳都將在北中南不同場次跟歌迷同歡，讓觀眾無須轉台，就可以同步收看到全台精彩的跨年演出節目，12月31日MOD及Hami Video也有五月天好好好想見到你演唱會一起倒數跨年開唱。

(工商 )