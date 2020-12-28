大陸女星Angelababy（楊穎）和黃曉明結婚5年，育有3歲兒子小海綿，期間屢傳出夫妻互動冷淡，讓外界猜測2人是否婚變，加上夫妻倆近期的互動彷彿進入冰河期，更是傳聞甚囂塵上，而Angelababy日前受訪，是婚後首度提到對愛情的感受。

被問到是否會讓孩子相信聖誕老人存在，Angelababy表示，如果孩子相信會是非常美麗的夢，長大後自然而然也會懂得判斷事情是真是假，而對於現在年輕人常把「不相信愛情」掛在嘴邊，Angelababy也坦承，「我覺得其實不管你相信什麼，但是愛情確實能給人一種往前走的力量」。

Angelababy透露小時候覺得愛情要很偶像劇，像是「永遠愛妳啊」、「用一輩子去愛一個人」之類的，長大之後才發現，愛情的存在其實是會讓自己慢慢成長和前進的動力，到現在她認為，人生中除了愛情，親情和友情都是世界上非常真摯的感情。

Angelababy透露自己的愛情觀。(圖/翻攝自Angelababy微博)

事實上，前陣子Angelababy和黃曉明才遭爆料，他們只是炒作沒想到弄假成真，更指出2人可能真的已經分開，「黃曉明生日只有兒子替他唱歌，黃曉明在廈門拿影帝，老婆又不見，有點反常吧。」還有網友指出，「是離婚了，我同學在青島民政局，他同事給辦理的」。

(中時新聞網)