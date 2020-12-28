臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今（28）發文指控，系列活動中的美麗島站「光合作用」燈光秀，設備來自大陸，嘲諷「嘴巴抗中保台稱香港，身體舔共很誠實」。（翻攝臉書粉專）

高雄「跨百光年」系列活動引爆話題，但臉書粉專「韓黑父母不崩潰」今（28）發文指控，系列活動中的美麗島站「光合作用」燈光秀，設備來自大陸，嘲諷「嘴巴抗中保台撐香港，身體舔共很誠實」。對此，高市府間接證實，使用來自各國相關器材設備，但活動設計為台灣團隊原創。

高市府日前在高捷美麗島站舉辦「HIGHLIGHT高雄光合作用」點燈儀式，宣告該活動起跑，透過光影投射打造全台最大、最炫的耶誕祈禱光塔，一路展示到1月10日結束，期待活絡六合夜市、南華商圈等經濟。

「韓黑父母不崩潰」今PO文指出，美麗島站的燈光秀設備來自中國大陸，嘲諷「看到『中国台湾』就高潮的嚼青，殊不知這陣子瘋狂讚嘆的燈光秀原來用的是阿共器材創造出來的亮麗成果」。

「韓黑父母不崩潰」爆料指稱，該活動燈光設備來自廣東華科光電科技公司，官網介紹寫到「一家經營專業舞台燈光設備公司，產品在熱銷國內市場含中國台灣的同時還出口歐美、東南亞、中東、非洲、南美等」。

該文也狠酸「G邁團隊舔共無極限！高捷美麗島站的『HIGHLIGHT高雄光合作用』燈光秀，是用阿共的設備。說好的撐香港呢？」

對此，經發局回應，此次活動從燈光到音效設計皆為台灣團隊的原創內容，並使用來自各國的相關器材設備，期盼各界支持台灣在地團隊與商圈振興活動。

記者致電承辦廠商「Chill濪濪」，該集團母公司公關表示，不清楚內容，將了解後再做回應。

其實這家「Chill濪濪」公司大有來頭，不僅去年也承攬高市府主辦的追光季活動，獲頒2020紅點設計獎。母公司、專業演唱會製作團隊「必應創造」也是天團五月天御用的演唱會黃金團隊。

(中時 )