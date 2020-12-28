2021年即將到來，大家都希望可以用好運氣來迎接新的一年，但專寫星座運勢的搜狐號「花間雨屋星座」就發文指出，有3個星座的女性在明年1月就得面臨考驗、慘遭小人盯上！

第三名：魔羯女

大部分時間，大家都會認為魔羯女是個低調的乖寶寶，但到了明年1月，魔羯女卻會突然感覺自己成了眾人口中的談論對象，各種流言蜚語揮散不去，但事實上正是你們的低調，給了別人高冷的感覺，小人也因此覺得你們好欺負，故意要整你們。建議魔羯女遇到謠言時千萬不要退縮，反而要強硬地反擊！

第二名：天蠍女

天蠍女一向保持著精明幹練的形象，但在明年1月，你們會遇到一個強勁的對手，他可能在很多方面都比較優秀，讓你們頓時信心受挫，這時身邊就會出現各種小人在耳邊煽動你們，讓你們和對手正面對抗，而他們則在背後享受漁翁之利。建議天蠍女要懂得分辨小人的虛情假意，並且和強勁的對手握手致敬。

第一名：獅子女

獅子女做事情向來都是非常能幹的，但明年1月你們遇到的小人都是屬於「騙子類型」，聰明的你們可能都會被耍得團團轉，因此要特別注意自己的言行舉止，千萬不要頭腦一熱就隨便胡來，否則很有可能就會被小人抓住把柄，並將之「發揚光大」，讓你們相當難堪。

2021年這「5星座」有福了！健康事業樣樣好

(中時新聞網)