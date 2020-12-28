美股因聖誕節上周休市，然美國總統川普髮夾彎簽署新冠紓困法案與政府支出法案，帶動全球股市、美股期貨盤。台股周一開漲32.03點報14363.45點，本周進入2020年最後一周，距離2020封關僅剩最後4個交易日，內資當自強仍氣勢如虹，漲價題材勢不可擋，權值股中規中矩，反觀中小型、低價題材股獲資金愛戴如日中天，早盤登上14400後持續驚驚漲，大漲逾百點，再創盤中歷史新高價，收在當日最高點14483.07，同場寫下收盤最高點，終場報14483.07點，上漲151.65點或1.06%，成交金額2509.52億元，台股日K連4紅。今日外資(不含外資自營商)買超129.1452億元，投信買超1.0515億元，自營商買超31.7064億元，三大法人買超161.90億元。

權值王台積電(2330)盤上小漲震盪，收漲0.78%至515元，股王大立光(3008)開高翻黑走低，在盤下遊走、收跌0.77%至3235元，鴻海(2317)亦漲勢熄火，盤中一度再創波段新高後收在持平，蘋概三雄表現中規中矩，聯電(2303)、聯發科(2454)則爆量衝漲雙雙收漲逾3.5%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)也挾需求暢旺、報價看好續揚兩利多，分別收漲2.31%、6.97%。台達電(2308)同樣向上拉抬股價，電子股資金比重回到6成7。其他權值股如台塑(1301)、台塑化(6505)、中華電(2412)、台達電(2308)、南亞(1303)、國泰金(2882)、台化(1326)、富邦金(2881)、統一(1216)、中鋼(2002)、日月光投控(3711)等皆上攻表現。高價股部分，千元股僅旭隼(6409)收漲，信驊(5274)持平，矽力-KY(6415)、祥碩(5269)、譜瑞-KY(4966)則黑烏烏，其餘亞德客-KY(1590)、富邦媒(8454)、和泰車(2207)、玉晶光(3406)、國巨(2327)、璟德(3152)、儒鴻(1476)等表現可圈可點。

造紙、航運不負眾望，上市類股漲幅奪下冠亞軍，雙雙上漲6%以上漲幅，上櫃航運也以2.56%漲幅拿下第一，當中有華紙(1905)、永豐餘(1907)、長榮(2603)、新興(2605)、榮運(2607)、陽明(2609)、志信(2611)、中櫃(2613)、萬海(2615)、四維航(5608)、建新國際(8367)、正德(2641)、捷迅(2643)之13檔高鎖漲停，漲價題材勇往直前，上市造紙類指創1997年4月底以來23年8個月高點，航運再駛向新高點、更劍指100大關，周一航線由貨櫃三雄率先漲停、向散裝航運發燒，再向物流業竄入，帶動航運股全面大噴出。而玻陶、汽車、食品、電纜依序排列，均收漲逾1.5%，其中汽車股的堤維西(1522)、怡利電(2497)、帝寶(6605)、麗清(3346)亦亮紅燈漲停。半導體、電子、金融類指分別收漲1.21%、1.08%、0.25%，上市版圖僅鋼鐵、觀光、生醫收黑，各跌0.3%、0.22%、0.19%。

記憶體族群同在漲價效應持續發酵氛圍下，威剛(3260)領軍上攻，十銓(4967)、商丞(8277)、晶豪科(3006)也強攻漲停；NOR Flash漲價，華邦電(2344)、旺宏(2337)同場嗨翻大漲；南亞科(2408)亦漲逾6%。MOSFET持續缺貨下，明年恐同樣喊漲，大中(6435)、尼克森(3317)均蠢動走揚；IC設計股的創意(3443)、愛普(6531)同樣利多露笑顏。比特幣相關板卡個股如撼訊(6150)、映泰(2399)、青雲(5386)和麗臺(2465)等股價也再度走高。其他個股表現，富強鑫(6603)、華興(6164)、聚隆(1466)、九暘(8040)直攻漲停、裕隆(2201)創下2015年4月以來新高價、營運轉骨的華泰(2329)飆1年高價、敦泰觸及漲停和百元大關、康普(4739)連兩日觸頂登波段高。

5日RSI為72.83，10日RSI為67.26。9日K值為75.84，9日D值為65.50。20日乖離率為1.82。外資連4日買超218.82億元，外資力擴充，12月共買超251.31億元。統一投信表示，台灣受惠於實體經濟復甦、出口持續暢旺、企業獲利有望雙位數成長，台股仍有向上動能，元月行情及2月新春開紅盤行情樂觀可期。群益金融集團看2021年台股更喊出挑戰16800點，為市場對明年台股最高預測。分析師王兆立則表示，資金行情是推升台股創高的主要動力，只是周一指數創歷史新高，成交值卻未同步放大，是否影響後續漲升力道值得追蹤觀察。

展望後市，安聯台灣智慧基金經理人鍾安綾表示，在資金充沛、不退場的大前提下，台股後市可望一路維持高檔震盪格局、持續攀高；基本面配合現階段美國零售銷售庫存偏低，拉貨力道有望持續。由於關鍵零組件等缺料情況延續，也讓包括半導體、面板等維持缺貨狀況，另外像是被動元件、DRAM等需求狀況也持續維持緊俏。產業需求強勁，上肥下瘦在農曆年前不會改變。在投資題材上，持續看好缺料漲價題材、5G基地台、面板及晶圓代工等。

(時報資訊)