韓國總統文在寅今天說，政府可取得足夠的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗，外界稱接種計畫可能延遲的傳言「並非事實」，「預計從2021年2月開始接種」。

文在寅今天在青瓦台會議中這麼表示，並說政府從幾個月前就啟動對應機制，聽從專家意見爭取取得疫苗，並按預期順利進行，「明年2月起，就能從醫療人員、老人療養設施入住者、工作人員等優先族群開始逐步進行接種」。

文在寅說，目前確保可取得足量疫苗，為避免突發狀況，也在設法取得更多疫苗，徹底執行接種計畫準備工作。

中央防疫對策本部長鄭銀敬下午也在線上記者會中說明，已完成訂購合約簽署，疫苗量足供3600萬人施打，僅剩與莫德納生物技術公司（Moderna）的合約仍在商議。

韓國政府預計1月中公布詳細接種計畫，鄭銀敬說，目前規劃2月到3月開始為100多萬名感染風險高的醫療人員及療養醫院、療養設施等相關工作人員與入住的高齡者施打疫苗。（編輯：郭中翰）1091228

(中央社)