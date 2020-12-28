記憶體模組廠十銓(4967)今日參加券商法說會，公司認為2021年記憶體市場將維持正向發展，預期明年第一季DRAM價格止跌並可望小漲。NAND Flash合約價雖明年第一季仍有跌價壓力，但現貨市場有機會因終端需求增加，可能有短暫止跌或小漲的狀況發生。

十銓公司表示，2020年受疫情影響，公司以擴充市場規模及經營電商為主，獲利能力雖受影響，但整體營運動能維持正常。

十銓科技指出，今年第三季起，產業狀況因疫情趨緩逐步回溫，各項基礎建設包括伺服器、5G基站、邊緣運算設備需求增加，預計2021年記憶體市場將維持正向發展。電競及工控為公司2021年發展重點，並將提高SSD銷售比重，以增取市占率及品牌價值。

另外，十銓今年於資本市場發行2次可轉債進行籌資，提高資產規模，以因應2021年的產品、業務擴充需求。

針對記憶體價格走勢，十銓公司指出，今年從9月華為拉貨事件後，DRAM供需已開始接近平衡，從12月初開始現貨市場已開始漲價，預計明年第一季DRAM合約價格止跌，整體合約價可望小漲。NAND Flash合約價雖預估明年第一季仍有跌價壓力，研調機構估季跌約10~15%；但十銓認為，NAND Flash現貨市場有機會因終端需求增加，可能有短暫止跌或小漲的狀況發生。

展望明年，十銓樂觀看待明年記憶體供需逐步好轉，5G/IoT、智慧城市、智慧醫療及車載應用等，將帶動記憶體需求進入爆發期，屆時新興儲存需求可望挹注十銓業績向上。

十銓第三季受到記憶體跌價影響，單季轉虧，前三季稅後純益仍年增2.4倍，每股純益1.74元。第四季消費旺季可望支撐銷售成績。

十銓前三季營收58.24億元，年增約15.3%；毛利率7.89%，年增2.88個百分點；稅後純益1.18億元，年增2.4倍，每股純益1.74元。以產品占比來看，DRAM占前三季營收的38.44%，NAND Flash占前三季營收比重32.31%；策略性產品營收占比為28.29%。

十銓11月合併營收5.56億元，年減18.13%，2020年1~11月合併營收63.01億元，仍年增10.3%為歷年同期新高。

(時報資訊)