監察院今天到行政院巡察。監察院國防及情報委員會召集人監察委員浦忠成表示，軍備採購缺失是軍方長期存在的問題，檢討過去類似案件，軍方採購單位人員，「因經管歷練更替頻仍，對採購及建案業務不夠專精，無法洞悉軍備採購可能出現之陷阱及弊端」；蘇揆則說，國軍領導統御所需之輪調制度行之有年，監委建言事涉兩難。

浦忠成指出，近幾年我國防預算約在3000多億元，扣除人事費用外，包括軍事投資以及作業維持費用，每年近2000億元必須經由採購招標方式取得。其間涉及軍備建案、採購、驗收及後續的軍品維護等一系列問題，環環相扣，稍有不慎即可能出現缺失及弊端。

他說，軍備採購缺失係軍方長期存在的問題，嚴重影響軍備採購之品質及戰力之維繫。檢討過去類案，軍方採購單位人員，「因經管歷練更替頻仍，對採購及建案業務不夠專精，無法洞悉軍備採購可能出現之陷阱及弊端」；也可能源自民間業者的蓄意違法，但採購人員本身如果夠專業，部分違失或可避免。

監委以獵雷艦採購案為例，其總共經歷了3位海軍計畫處處長，多數不具備採購及建案專業背景。另以各軍種現任計畫處處長為例，雖然都很優秀，但同樣不具備採購及建案專業背景，奉派擔任司令部計畫處處長，可能只是短暫的經管歷練，不久之後又再度回任到部隊指揮體系，難能期待其在軍備採購及專案管理業務上面有所發揮。

國防部長嚴德發表示，在「培養採購專業文官」方面，近年已逐年調增員額，使能於專業體系循續發展、長留久用。在「強化建案採購人員經管歷練」方面，除已將相關專業知識列為教育重點，未來並將「部隊實務歷練」及「建案採購專業能力」列為候選人員之重要參據條件。在「導入專業認證制度」方面，未來將持續要求所有建案採購人員應全面取得採購證照或完成專業訓練，以強化專業職能。

嚴德發並說，在「提升專案管理能力」方面，國防部將透過嚴密的專案管理，實施複式監督，俾周延軍備武獲專案管理機制；此外，在「培育國防管理專業人才」方面，國防部未來將從人員經管發展的角度，全盤思考完備「部隊指揮」與「專業體系」交織歷練發展規劃，以培育均衡之軍備武獲採購人才。

蘇揆回應時說，由於國防採購預算龐大，事涉敏感，而國防武器採購日益專業，惟國軍領導統御所需之輪調制度行之有年，事涉兩難，值此國際局勢及兩岸關係嚴峻下，請國防部就人員之培育於制度設計上研究如何使部隊之指揮系統與後勤採購歷練取得平衡，免於顧此失彼。

(中時 )