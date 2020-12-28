台東縣政府召集最夯網紅，進駐剛完工的幸福住宅介紹台東。（莊哲權攝）

誠徵網紅！台東縣政府將號召目前最夯網紅，提供每日2000元工作費，及全新完工、精心設計裝潢的幸福住宅、自小客車，透過實際體驗台東生活點滴，報導在地食、遊、買、玩，以更貼近民眾，更生動活潑的方式行銷台東，報名日期自即日起到明年1月15日止。

縣長饒慶鈴說，很多人來台東都是短暫停留，無法體會台東的慢生活，因此在剛完工啟用的幸福住宅，挑選2間擁有美景視野，並經過精心設計的25坪房型，讓網紅進駐，縣府也提供自小客車做為交通工具，讓網紅親近在地人文風情，透過最夯網紅的視野，把台東的美好分享給所有粉絲。

財經計畫處說明，近來許多部落客、網紅透過文章、照片、影片等經營自媒體，增加商品或商家能見度，因此，縣府也希望藉由合作不同網紅風格模式，將豐富內容延伸觸及不同年齡層，達到縣府宣導及行銷台東的效果。

「來去駐台東」網紅徵選活動為期1年，徵選至少12組網紅媒體，每組最多駐台東12天，天數可自由選擇，除了提供住宿及交通工具以外，每天有2000元工作費，凡是部落客觀看人次累計至少超過500萬以上、FB粉絲人數至少3萬以上、IG追蹤人次至少2萬以上、YT訂閱人數3萬以上皆可報名。

相關資訊請上台東財經FB粉絲專頁連結下載，或至報名表連結(https://reurl.cc/av21e7)下載。

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