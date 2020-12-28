台南市政府社會局為解決偏鄉長照資源不足的問題，輔導南化、左鎮、龍崎及楠西等4個偏鄉區公所，向衛生福利部申請「推展長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」，獲補助交通服務車合計4輛，明年元月正式上路，收費將比照大台南公車計費，平均1公里約收取3元，預計每年可提供3380服務趟次。

社會局指出，楠西、左鎮、南化、龍崎等4偏區交通車服務，預計明年1月上路後，可嘉惠更多偏區長照使用者。該交通接送試辦計畫由衛福部補助南化區、左鎮區、龍崎區等3區購置7人座小客車共3輛，以及楠西區購置乙類無障礙大客車1輛，希望能解決4偏區有長照需求的民眾，就醫、長照服務或其他生活所需所衍生的交通問題，逐步實現台南成為高齡友善城市的願景。

社會局說，該交通車服務試辦計畫擴大3類服務對象，以實際居住4偏區的65歲以上長者、55歲以上原住民、使用住宿式機構服務的失能者，以及聘請外籍看護工提供照顧的失能長者都是適用對象，4區公所也可視情況彈性運用。

台南市長黃偉哲表示，台南市歷經多年努力，於今年底前在全市已建置5個特約長照交通接送單位、38輛專車服務，提供從住家至醫療院所（指門診就醫、復健醫療行為）的交通接送服務；此次加入偏區4輛試辦計畫專車，落實在地老化目標、均享長照福利，讓長照服務遍及每一個角落，共創溫暖友善的大台南。

(中時 )