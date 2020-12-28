強強聯手！養豬超過一甲子的台糖公司，攜手台灣第一家原創國際連鎖旅館品牌-長榮集團旗下的長榮桂冠酒店，共同推廣台灣頂級國產豬！台中長榮桂冠酒店28日獨家推出10道中西式台糖「森悅豬」料理，預計2021年元旦起，在台中長榮冠品鐵板燒和長園中餐廳限量登場。

長榮行政總主廚才悅表示，台糖森悅豬脂肪分布較其他豬種均勻且無腥臊味，因此特別將長榮25年經典菜餚升級為「森悅松子燻燉肉」，五花肉入口即化，除了品嚐原有風味還可搭配餅皮入口，食而不膩；以上海菜手法呈現的「森悅蟹黃芙蓉獅子頭」，則是精選後腿肉，以9比1比例結合切塊的肥油丁，再淋上鮮香的蟹黃湯汁，襯托森悅豬軟嫩的肉質與香氣。

此外，西式手法製作的「芝麻味噌森悅燒肉佐蛋黃醬」特選森悅豬的松阪肉，以燒烤方式淋上蛋黃醬炙燒，再搭配蝦卵，讓海陸滋味同時於口中迸裂；「梅洛紅酒燴森悅豬」更是採用有「紅酒界皇后」美稱的梅洛紅酒，讓食用橄欖的森悅豬在其獨特柔順及濃郁果香的口感中，更顯鮮美甘甜。

台糖說明，森悅豬飼養在屏東大武山下寬廣的森林場域內，豬隻有足夠的空間發揮探索本能，充分運動以增加肌肉緊實度，並藉由餵食台糖自產的果寡醣、乳酸菌、天然糖蜜、狼尾草及富含不飽和脂肪酸的橄欖，加上較長的飼養期促使肉質完美熟成，讓肉中代表甘甜風味的指標成分更勝一般豬肉。

台糖進一步表示，目前國內養豬最大品種即是台糖配種而來，而具有桃園種黑豬、杜洛克血統、英國大黑豬及鹿兒島黑豬同品系之盤克夏基因的森悅黑豬，更是台糖近年來育種研發的盛舉。

「台糖養豬超過一甲子，從未被檢出法定藥物殘留，」台糖強調，森悅豬符合國家GHP規範、ISO 22000（含HACCP）、CAS、產銷履歷等國內外食品安全的認證，經過層層把關，安心有保障。

長榮集團旗下的長榮國際連鎖酒店，2004年即與台糖合作、聯手打造「台糖長榮酒店」，去年續簽委託管理10年合約，希望未來能在相關領域有更深化的合作。此次雙強再次聯手推出醞釀多時的森悅豬美饌，推廣在地頂級食材，期能一舉打響國產豬品牌。

(工商 )